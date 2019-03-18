İnce, Veda Toplantısı Düzenledi

Kaynak: AA

Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, düzenlediği veda programında vatandaşlarla bir araya geldi.31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerde görev süresi dolacak İnce, Belediye Toplantı Salonu'nda veda programı düzenledi.Görev süresi boyunca ilçede yaptığı çalışmaları anlatan İnce, helallik istedi.İnce, "5 yıllık bir görev bitiyor ama Avanos bu sürenin sonunda, bir çok Avrupa ülkesindeki ilçenin standart ve imkanlarına kavuştu. Belediye hizmetlerini aksatmadan yerine getirdiğimiz gibi, kamu kaynaklarını etkin ve doğru kullanarak hiçbir esnaf ve müteahhide borç bırakmadık. Geçmiş dönemlerden bu yana devlete olan ve yapılandırılmış borçların haricinde borçsuz bir belediye oluşturduk. Bunu yaparken de Avanos'a pek çok kalıcı eser bıraktık." dedi.Toplantı sonunda, mahalle muhtarları ve siyasi parti temsilcileri tarafından İnce'ye çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi.