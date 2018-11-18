İnceefe: 'Rakibi Pas Yaparak Çözdük'

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe
, hazırlık maçında İskoçya'yı 2-0 yenen Ümit Milli Takım'ın performansından memnun olduğunu belirtti.
İspanya
'da İskoçya ile oynanan hazırlık maçının sert ve zorlu geçtiğine değinen Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe, "Fiziki yönden kuvvetli olan rakibimizi pas yaparak çözdük ve de oyunun hakimiyetini hep elimizde tuttuk. Böyle olunca da kazanmasını bildik. Bu kampa jenerasyon değişikliğinden dolayı yeni ve geniş bir kadro ile geldik. İkinci yarıda da bu kadronun tamamına şans vererek mevcut durumlarını gözlemleme şansı bulduk. 13 oyuncum ilk kez Ümit Milli takım forması giydi. Kolay bir durum değildi ancak bu kadar değişikliğe rağmen tüm takım tempoyu düşürmeden sürdürebildi. Maçın önemli kazanımlarından birinin bu durum olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.