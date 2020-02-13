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İncekum düğün salonu tamamlandı

Tüm mahallelerde olduğu gibi batı mahallelerinde de yol, altyapı ve asfalt hizmetlerini en ücra köşelere kadar ulaştıran Alanya Belediyesi, bölgeleri sosyal ve ekonomik yönden canlandıracak projeleri de hayata geçirmeye devam ediyor.

13.02.2020 14:03 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:03İncekum düğün salonu tamamlandı
Tüm mahallelerde olduğu gibi batı mahallelerinde de yol, altyapı ve asfalt hizmetlerini en ücra köşelere kadar ulaştıran Belediyesi, bölgeleri sosyal ve ekonomik yönden canlandıracak projeleri de hayata geçirmeye devam ediyor.

Alanya Belediyesi mahallelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında dev projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda , İncekum ve çevre mahallelere hizmet verecek düğün salonunun yapımı tamamlandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "İncekum mahallemizde vatandaşlarımızın her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği düğün salonunun inşasını tamamladık. 1.5 milyon TL'ye bitirilen merkezdeki Eşgilik Düğün Salonumuz tarzında yarı açık hizmet verecek düğün salonumuzu hem İncekum bölgesinin hem de çevresindeki mahallelerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde tasarladık. Halkımıza hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Okurcalar, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

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