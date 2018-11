Incelen Saç Kalınlaşabilir Mi?

Saç Bakım Uzmanı Serap Öztürk Niya, incelen saçlar hakkında bilgi verdi.SAÇLAR NEDEN İNCELİR?Saçın kalın ya da ince telli olması saç köklerinin yapısıyla ilişkilidir. Kök yapısı, değiştirilemeyen bir genetik etkidir. Göz rengi değiştirilemeyeceği gibi saç kökümüz dolaylı olarak da saç tellerimiz değiştirilemez. Ancak kişinin saç kalınlığı kendi doğal yapısına göre daha incelmeye başladığı zaman bir problem var demektir. Bu durum bazen saç kaybının ön habercisi olabilir ve bu yüzden dikkat edilmelidir.Saç dökülmesi ya da saçın zayıflaması kullanılan ilaçlar, stres, saç yapısına uygun olmayan saç bakımları gibi etkilere bağlı olarak yaşanabilen sorunlardandır. Saç incelmesi ise sıklıkla saç dökülmesiyle karıştırılan bir sorundur. İncelmenin zaman içerisinde saç dökülmesine sebep olduğu durumlar da görülmektedir. Gün içerisinde 80 ila 100 tel arasında saç kayıplarının yaşanması normal bir durumdur.Saç incelmesi durumu saç dökülmesinde etkili olan ilk faktörlerdendir. Saç dokusu, beslenmesi gereken canlı bir dokudur. Saça canlılık veren bu dokunun zarar görmesi zamanla saçların seyrekleşmesine yol açar. Zamanla seyrekleşen saçlar da belli bir süreden sonra dökülmeye başlar.Saç tellerinin incelmesine etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Yetersiz ve dengesiz beslenme, yaş, saçın fazla ısıya maruz kalması, genetik etkenler, beslenme düzeninizde yeterli demir, folik asit ve mineralleri almama, uykusuzluk, yorgunluk ve stres saçların incelmesine etki eden faktörler arasındadır.SAĞLIKLI SAÇLARA SAHİP OLMAK MÜMKÜNSaç sağlığının korunması hem saç incelmesinin hem de saçımızda oluşabilecek olan diğer sorunların önüne geçebilmek adına dikkat edilmesi gereken ilk unsurdur. Trikolojik yöntem sayesinde oluşabilecek sorunların önüne geçmek mümkün. Saça yapılacak dışarıdan müdahaleler kadar saçın içeriden beslenmesi de önemlidir. Saçların sağlıklı olması için gerekli besinler ve vitaminler de alınmalıdır. Seyrekleşen saçlar için her zaman doğal ürünleri kullanmalısınız.Saçların sık sık boyanmaması, günde en az 2 litre su içilmesi, sağlıklı ve dengeli beslenme gibi dikkat edilmesi gereken etkenler her ne kadar küçük ayrıntı gibi gözükse de saçlarımızın sağlığı için oldukça önemlidir. Saçlarınızı tararken at kılından yapılmış fırçalarla taramaya özen göstermek saçın zarar görmesini engelleyecek küçük püf noktaları arasındadır.Saç Bakım Uzmanı Serap Öztürk Niya