İnceoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonrasında hayıtını kaybeden Akçay
eski Belediye Başkanı ve Ege Marmara
Belediyeler Birliği Başkanı Cahit İnceoğlu
toprağa verildi.
69 yaşındaki Cahit İnceoğlu
, 8 Mart
'ta CHP
'nin seçim bürosu açılışındaki Kürdistan skandalı ve sela okuyan müezzin hakkındaki konuşmalar ile gündeme gelmişti. Dün geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Cahit İnceoğlu
bugün Edremit
Bekir Efendi Camii'nde cuma namazınrı müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğunu uğurlandı. İnceoğlu'nun cenazesine CHP Millivekili Ensar Aytekin
, Edremit
Belediye Başkanı ve Bağımsız Adayı Kamil Saka
, CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan
, MHP
Edremit Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cahit İnceoğlu eski Edremit Mezarlığı'na defnedildi. - BALIKESİR
Güncel
Kaynak: İHA