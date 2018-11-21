21 Kasım 2018, 15:17
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İncesu Belediye Başkanı Karayol Parke Çalışmalarını Yerinde İnceledi

İncesu Belediye Başkanı Karayol Parke Çalışmalarını Yerinde İnceledi

İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce 2018 yılı yatırım programında yer alan parke çalışmaları devam ediyor.

İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce 2018 yılı yatırım programında yer alan parke çalışmaları devam ediyor.

İncesu Belediyesi 7/24 çalışma prensibi içerisinde an itibarıyla Saraycık mahallesinde parke yenileme ve yapım çalışmaları pazar gününde de devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Zekeriya Karayol çalışmalar hakkına bilgiler vererek; "Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz, Belediye personelimize gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ Saraycık,Zekeriya Karayol,İncesu
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:17