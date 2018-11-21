İncesu Belediye Başkanı Karayol Parke Çalışmalarını Yerinde İnceledi

İncesu
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce 2018 yılı yatırım programında yer alan parke çalışmaları devam ediyor.
İncesu Belediyesi 7/24 çalışma prensibi içerisinde an itibarıyla Saraycık
mahallesinde parke yenileme ve yapım çalışmaları pazar gününde de devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Zekeriya Karayol
çalışmalar hakkına bilgiler vererek; "Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz, Belediye personelimize gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ
Saraycık,Zekeriya Karayol,İncesu
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:17