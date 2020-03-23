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İncesu'da Koronavirüs önlemleri artırıldı

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran 'koronavirüs' salgınına karşı İncesu genelinde ortak kullanım alanları olan okullar, ibadethaneler, parklar ve duraklarda ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

23.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:47
İncesu'da Koronavirüs önlemleri artırıldı
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran 'koronavirüs' salgınına karşı İncesu genelinde ortak kullanım alanları olan okullar, ibadethaneler, parklar ve duraklarda ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı.

İlaçlama çalışmaları hakkında bilgiler aktaran İncesu Belediye Başkanı Av. Mustafa İlmek, "Bugün ilkokullarımız, ortaokullarımız, liselerimiz, camilerimiz, alışveriş merkezleri, duraklarımız, çarşı meydanımız, halkımızın bire bir temas ettiği alanlarda ilaçlama yapıldı. Özellikle hemşerilerimden ricam şu; evlere girdiklerinde bol su ile ellerini yıkayıp hijyene önem versinler ve zorunlu olmadığı takdirde evde kalsınlar." şeklinde konuştu" dedi.

İncesu'da da, şu ana kadar 'korona virüs' hastalığına yakalanan kişinin olmadığı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa İlmek, İncesu, Güncel

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