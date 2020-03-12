İncesu'da "Kovid-19"a karşı bilgilendirme toplantısı
İncesu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hacı Ahmet Aslaner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirmede bulundu.
12.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:34
İncesu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hacı Ahmet Aslaner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirmede bulundu.
Belediye Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Aslaner, ellerin sabunla sık yıkanması, dezenfekte edilmesi, öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzın tek kullanımlık mendiller ile kapatılması, kağıt mendilin bulunmaması durumunda ise dirsek içinin kullanılması, enfeksiyona karşı hassas olunması ve diğer hijyen kuralları hakkında bilgi verdi.
Kaymakam Mustafa Kemal Özgün, virüse karşı korunma yollarını anlatan Aslaner'e teşekkür etti.
Toplantıya, daire amirleri, kamu personeli, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Belediye Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Aslaner, ellerin sabunla sık yıkanması, dezenfekte edilmesi, öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzın tek kullanımlık mendiller ile kapatılması, kağıt mendilin bulunmaması durumunda ise dirsek içinin kullanılması, enfeksiyona karşı hassas olunması ve diğer hijyen kuralları hakkında bilgi verdi.
Kaymakam Mustafa Kemal Özgün, virüse karşı korunma yollarını anlatan Aslaner'e teşekkür etti.
Toplantıya, daire amirleri, kamu personeli, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Devlet Hastanesi, İncesu, Güncel
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