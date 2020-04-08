Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İncesu'da metruk binada yangın çıktı

İncesu ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

08.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:54
İncesu'da metruk binada yangın çıktı
İncesu ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Karakoyunlu mahallesinde atıl vaziyette bulunan bir evin içinde oynayan çocuklar kullanılmayan eşyaları ateşe verdi. Dumanı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, "Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çocuklarımızı yakıcı, delici aletlerden uzak tutalım kendilerine ve çevreye zarar vermesinler" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Karakoyunlu, İtfaiye, İncesu, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››İncesu'da metruk binada yangın çıktı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!
Aytaç Yalman’ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
MHP’li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi Haberler
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi
Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:15: İngiliz model koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı - Haberler 17:15: Koronavirüslü hasta kaçtı, sağlık çalışanları kovaladı - Haberler 17:14: Turgutlu BİLSEM'de 3D yazıcıyla "video laringoskop" ürettiler - Haberler 17:13: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 828 ölüm - Haberler 17:12: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi... - Haberler 16:45: New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti - Haberler 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü 15:50: MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı - Haberler 15:27: İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim - Haberler 14:40: Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi - Haberler 14:19: Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı - Haberler