İncesu'da Örenşehir TOKİ Yolu Sıcak Asfalt Çalışması Devam Ediyor

27 Kasım 2018 Salı 12:29



27 Kasım 2018 Salı 12:29

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol çalışmaları yerinde inceledi.İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "İncesu belediyesi olarak 4.etap TOKİ uygulamasında Örenşehir mahallemizde 201 konut . Kayseri - Adana devlet karayollarına bağlantılı 2 km'lik TOKİ yolunun sıcak asfalt çalışmalarına başladık" dedi.Başkan Karayol, "Geçtiğimiz günlerde saraycık mahallemizde TOKİ uygulamasına ait yolun sıcak asfalt çalışmalarını tamamladık. Şuanda da Örenşehir mahallemizin sıcak asfalt çalışmalarına başladık. İnşallah üç gün içerisinde de 2km'lik bu yolun asfalt kaplama çalışmalarını bitirerek vatandaşlarımızın evlerine taşınmadan önce yollarını bitirmiş hale getirmeye gayret ediyoruz. emeği geçen, çalışan arkadaşlarımıza, Fen işleri müdürlüğümüze, yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. TOKİ bloklarında oturacak hak sahipleri üyesi kardeşlerimize hayırlı olmasını ve iyi günlerde güle güle kullanmalarını temenni ediyorum." diye konuştu. - KAYSERİ