İncesu'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
18.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:29
Kayseri 'nin İncesu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kayseri- Niğde Karayolu İncesu ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 ABJ 045 plakalı otomobil ile 38 HL 392 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi, sevk edilen ambulans ile İncesu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralanan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kaza, Kayseri- Niğde Karayolu İncesu ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 ABJ 045 plakalı otomobil ile 38 HL 392 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi, sevk edilen ambulans ile İncesu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralanan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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