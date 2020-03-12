İncesu'da toplu taşıma araçları ilaçlanıyor
İncesu ilçesinde toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor.
12.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:58
İncesu ilçesinde toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor.
İncesu Belediyesi ile Minibüsçüler Kooperatifi Başkanlığı, salgın hastalıklara karşı taşımalı eğitim araçları, okul servisleri ve personel servis minibüslerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışması başlattı.
Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ilçe genelinde toplu taşıma araçlarında yürütülen dezenfekte çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceğini belirterek, "Okullarda, cami ve servis araçlarında çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızın sağlığı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız güvenli ve sağlıklı bir şekilde minibüsleri kullanabilir." dedi.
Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Mustafa Büyüköz de emeklerinden dolayı Başkan İlmek'e teşekkür etti.
İncesu Belediyesi ile Minibüsçüler Kooperatifi Başkanlığı, salgın hastalıklara karşı taşımalı eğitim araçları, okul servisleri ve personel servis minibüslerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışması başlattı.
Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ilçe genelinde toplu taşıma araçlarında yürütülen dezenfekte çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceğini belirterek, "Okullarda, cami ve servis araçlarında çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızın sağlığı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız güvenli ve sağlıklı bir şekilde minibüsleri kullanabilir." dedi.
Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Mustafa Büyüköz de emeklerinden dolayı Başkan İlmek'e teşekkür etti.
Kaynak: AA
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