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İncesu Halk Eğitim Müdürlüğünde Maske Üretimi Devam Ediyor

İncesu Belediyesi ve İncesu Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Halk Eğitim Müdürlüğü'nde günde 250 maske üretimi yapılıyor.

10.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:09
İncesu Halk Eğitim Müdürlüğünde Maske Üretimi Devam Ediyor
İncesu Belediyesi ve İncesu Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Halk Eğitim Müdürlüğü'nde günde 250 maske üretimi yapılıyor.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgınını önlemek için maske kullanımı önemli yer tutuyor. Maske ihtiyacının karşılanması için İncesu Halk Eğitim Müdürlüğü'nde de çalışmalar devam ediyor. Halk Eğitim Müdürlüğü binasında usta öğretici ve kursiyerlerin gönüllü olarak çalıştığı maske üretim işinde günlük 250 adet maske yapıldığı, yapılan bu maskeleri de kamu kurum ve kuruluşlarına verildiği ifade edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Milli Eğitim Müdürlüğü, İncesu, Güncel
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