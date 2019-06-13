İncesu Kaymakam Vekili Altınöz görevine başladı

İncesu
Kaymakam vekilliğine atanan Ali Cemal
Altınöz, görevine başladı.
Kaymakam Vekili Emre Cebeci'nin yurt dışı eğitimi nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından, yerine daha önce Bolu
'da kaymakam adayı olan Ali Cemal Altınöz atandı.
"Hayırlı olsun" ziyaretlerini makamında kabul eden Altınöz, gelen kurum amirleri ve vatandaşlardan ilçe hakkında bilgi aldı.
İncesu'ya atanmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Altınöz, "Tüm kurumlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde güzel çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum." dedi.
Kaynak: AABolu
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