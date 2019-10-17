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İncesu MYO 62 öğrenciyle eğitime başladı

İncesu ilçesinde yaptırılan Kayseri Üniversitesi Ayşe-Saffet Arslan Meslek Yüksekokulu eğitime başladı.

17.10.2019 10:40İncesu MYO 62 öğrenciyle eğitime başladı
İncesu ilçesinde yaptırılan Kayseri Üniversitesi Ayşe-Saffet Arslan Meslek Yüksekokulu eğitime başladı.
Okul müdürü Doç. Dr. Ebru Aykan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl açılan okullarında ilk ve acil yardım ile diyaliz programlarında 62 öğrenciyle eğitim-öğretime başladıklarını belirterek, fizyoterapi, protez ve ortez ile engelli bakımı programları için de YÖK'ten gerekli onayın alındığını söyledi.
Rektörlüğün her konuda kendilerine yardımcı olduğunu belirten Aykan, şöyle devam etti:
"Rektörlüğümüz tarafından bu yıl açılan 2 program için 6 hoca görevlendirildi. Ellerinden geldiği kadar maddi yönden de destek veriyorlar. Okulumuzun faaliyete geçmesinde büyük emeği olan başta İncesu Kaymakamlığı ve İncesu Belediyesi olmak üzere, okulumuzun binası ve iç tefrişatına katkı sağlayan hayırseverimiz Saffet Arslan'a çok teşekkür ediyorum. İlçedeki hayırsever vatandaşlarımızın destekleri de gün geçtikçe artarak devam etmektedir."
Aykan, bu dönem öğrenci sayıları yeterli olmadığı için yurt açılmadığını dile getirerek, "Öğrenci sayımızı artırmak için de laboratuvarlar ile sosyal tesislerin yapılması şart. Şimdiki hedefimiz bu tesisleri yapmak, yaptırmak. Bu kapsamda hayırseverlerimizden destek almak için Kayseri Üniversitesi İncesu Kampüsü Kurma ve Öğrenci Yardımlaşma Derneğini kurduk. Hayırsever vatandaşlarımız derneğimize bağışta bulunabilirler." dedi.

Saffet Arslan, Kayseri, İncesu, Güncel

Kaynak: AA

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