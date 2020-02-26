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İncesu'nun "asırlık çınarı" vefat etti

İncesu ilçesininin "asırlık çınarı" ve hafızası Atike Süt yaşamını yitirdi.

26.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:48İncesu'nun
ilçesininin "asırlık çınarı" ve hafızası Atike Süt yaşamını yitirdi.
Yaşlılığa bağlı nedenlerle dün akşam vefat eden 99 yaşındaki Süt için Merkez Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Süt'ün cenazesi, burada kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.
Asırlık çınarın oğlu Ali Süt, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin aslında nüfus cüzdanında yazan tarihten çok daha önce doğduğunu ancak kayıtlara doğum tarihinin 1921 olarak geçtiğini öne sürdü.

İncesu, Güncel

Kaynak: AA

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