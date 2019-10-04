İncesu'nun yolunu Büyükşehir yeniledi

Yapılan çalışmaların ardından konforlu ve güvenli bir hale gelen yolda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun incelemede bulundu.

İl genelinde yol yapım çalışmalarına hızla devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula'da İncesu Mahallesi'nin Selendi-Kula yoluna bağlantıyı sağlayan 3 kilometrelik yolda 1. kat sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Kula Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Sakin Gürbüz ile birlikte mevcut yolda incelemede bulundu. İncelemeler sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a eşlik eden İncesu Mahalle Muhtarı Cafer Görgülü, yapılan çalışmalar için memnuniyetini paylaşarak, teşekkür etti.