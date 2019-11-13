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İncesu OSB'den eğitime destek

İncesu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, İncesu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine çeşitli yardımlarda bulundu.

13.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:44İncesu OSB'den eğitime destek
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, İncesu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine çeşitli yardımlarda bulundu.
Okul müdürü Bülent Kaya, yaptığı açıklamada, kurumlarının ilçe merkezinden uzakta, sanayi bölgesi içerisinde olduğu için öğrencilerin ulaşım ve öğle yemeği konusunda sorun yaşadığını belirtti.
İncesu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunun vermiş olduğu destekle bu sorunu çözdüklerini dile getiren Kaya, "Şimdi de 167 öğrencimize kış öncesi ayakkabı ve mont hediye ettiler. Allah hayırlarını kabul etsin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Lisesi, İncesu, Güncel

Kaynak: AA

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