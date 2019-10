"İnci Bebek" resimleri farkındalık oluşturacak

Tekirdağ'da yaşayan öğretmen ve yazar Süreyya Ülkü Güler, down sendromlu kızı için yaptığı oyuncak bebeğin resimlerini kaynaştırma eğitimi verilen anaokulunun duvarlarına çizerek farkındalık oluşturuyor.Kızını büyütürken yaşadıklarını anlattığı "Cennetin Bir'İnci Günü" kitabını yazan Güler, 3 yaşındaki down sendromlu kızı İnci için yaptığı ve özel çocukların fiziksel özelliklerini yansıtan oyuncak bebeğin resimlerini anaokulunun duvarlarına resmediyor.Aynı zamanda matematik öğretmeni olan Güler, son olarak kızı İnci'nin eğitim gördüğü, her sınıfında kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu Yahya Kemal Beyatlı Anaokulunun duvarlarında resim çalışması yaptı.Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaynaştırma öğrencilerinin, yaptığı resimlerden çok mutlu olduğunu söyledi.Çocuklarda küçük yaşta farkındalık oluşturulması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurgulayan Güler, şöyle konuştu:"Bu okulun en sevdiğimiz yanı her sınıfında kaynaştırma öğrencisinin olması. Bir gün İnci'yi okula getirdiğimizde okul müdürü benden bir ricada bulundu. 'Okulumuzun duvarında eksik resmimiz var, İnci bebeğin yüzünü çizerek tamamlayalım' dedi. Kaynaştırma öğrencilerinde de diğer çocuklarımızda da farkındalık oluşturması açısından İnci bebeği çizdik. Dilerim eğitim öğretim hayatlarında bütün çocuklar İnci Bebek gibi gülerler.""Hiçbir çocuğa farklı gözle bakmamayı öğreniyorlar"Güler, yaptığı çalışmayla okulda eğitim gören çocukların, kaynaştırma öğrencilerinin fiziksel değişikliklerine alışmasını sağlamak istediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:"İnci gibi sendromu ve tipik fiziksel özellikleri olan çocuklarda en belirgin şey, dışarıdan onların diğer çocuklara farklı görünmesi. Biz bunu kırmaya yönelik İnci Bebekler'e başlamıştık. Bu duvarda da çocuklar onun kısılan gözlerini gördüklerinde İnci'nin yüzü artık onlara yabancı gelmemeye başlayacak. O yüzden bu farkındalık seviyesini çocukların bilinç altına indirmeye çalışıyoruz. Resmi göre göre çocukların gözü alıştığı için, hiçbir çocuğa farklı gözle bakmamayı öğreniyorlar."Yahya Kemal Beyatlı Anaokulu Müdürü Burcu Deniz de farkındalık oluşturmak için yaptıkları çalışmaya verdiği destekten dolayı, Güler'e teşekkür etti.