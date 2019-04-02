İnci Güngör Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi TRABZON büyükşehir belediye başkan adayı İnci Güngör oldu. Vatan Partisi adayı İnci Güngör, TRABZON büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? TRABZON büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi TRABZON büyükşehir belediye başkan adayı İnci Güngör ile ilgili seçim sonuçları ve TRABZON büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi TRABZON büyükşehir belediye başkan adayı İnci Güngör oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte TRABZON büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. TRABZON aday yarışı ve TRABZON seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

TRABZON Seçim Bilgileri

TRABZON büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.215 olduğu belirlendi.

TRABZON büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.215 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

TRABZON büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 83,69 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

TRABZON büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 594.912 olduğu belirlendi.

TRABZON büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 497.876 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi TRABZON Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İnci Güngör Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi TRABZON büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen İnci Güngör, TRABZON yarışında % 0,28 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. İnci Güngör toplamda 1.335 adet oy sayısına ulaştı.

İnci Güngör Kimdir?

İnci Güngör, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Vatan Partisi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Vatan Partisi TRABZON büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.