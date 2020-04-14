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İnci kefali, av yasağı süresince havadan ve karadan korunacak

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayacak av yasağı süresince akarsular havadan ve karadan sürekli denetlenecek.

14.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:08
İnci kefali, av yasağı süresince havadan ve karadan korunacak
Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayacak av yasağı süresince akarsular havadan ve karadan sürekli denetlenecek.
Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin insanın geçim kaynağı inci kefalinin tatlı sulara göçü yarın başlayacak.
15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzerek görsel şölen sunan inci kefalinin korunması amacıyla Valilik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince sıkı önlemler alınacak.
Van ve Bitlis'te 3 ay sürecek yasak döneminde, inci kefalinin avlanması, bulundurulması, satışı ve naklinin önlenmesi için göl çevresi ve akarsu yatakları sürekli gözetim altında tutulacak.
Güvenlik güçleri de dronlarla göl çevresini sürekli kontrol edip uygulama noktalarında sıkı tedbirler alarak kaçak avcılığı önlemeye çalışacak.
"Üreme döneminde inci kefalinin korunması gerekiyor"
YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inci kefalinin hem bölge hem de ülke için önemli bir ekonomik değer olduğuna işaret etti.
Yörede 15 bin kişinin geçimini sağladığı inci kefalinden yıllık 12 milyon dolar gelir elde edildiğini belirten Akkuş, "İnci kefali her yıl üremek için sürüler halinde Van Gölü'ne dökülen derelere göç ediyor. Bu dönemde inci kefalinin korunması gerekiyor çünkü üreyemeyen hiçbir canlı neslini devam ettiremez. Eğer inci kefalini koruyabilirsek, gelecek nesillere aktaracağız ve bölgedeki insanlara ekmek parası olmaya devam edecek." diye konuştu.
Geçen yılki koruma çalışmalarının başarılı geçtiğini ve balığın kaçak avlanmasının büyük ölçüde engellendiğini anlatan Akkuş, güvenlik güçlerinin inci kefalinin korunması için büyük çaba sarf ettiğini dile getirdi.
"Göç boyunca balıkları izleyeceğiz"
Kaçak avcılığın önlenmesiyle balığın hem sayısının arttığını hem de boyunun uzadığını aktaran Akkuş, şunları kaydetti:
"Göç boyunca balıkları izleyeceğiz. Su sıcaklığı, balıkların toplandığı dere ağızları, göçün ilk olduğu dereleri adım adım takip edeceğiz. Çok sayıda inci kefali dere ağızlarında kutsal göçünü gerçekleştirecek. Jandarma ekipleriyle bir araya gelerek koruma çalışmalarında neler yapabileceğimizi detaylıca konuştuk. Bu sene il merkezinde polis ve zabıta ekiplerimiz görev alacak. Jandarma ekipleri dere boylarında nöbet tutacak. Kaçak avlanmanın en çok olduğu noktalar coğrafi bilgi sistemi üzerinde belirlendi ve buralara giriş çıkışlar kontrol edilecek. Erciş ve Muradiye ilçelerinde dronlar uçurulacak ve kaçak avcılıkla ilgili bilgiler elde edilecek. Kaçak avcılık yapanlar büyük cezalarla karşılaşacak."
25 yıldır gölde balıkçılık yapan Nurettin Yıldırım da "Koruma çalışmaları sayesinde bu yıl balıkçılık çok bereketli geçti. Av yasağı öncesi son ağlarımızı topladık. Kaçak avcılık tamamen önlenirse çok iyi olur çünkü kaçak avcılık azalınca balık sayısı daha çok artıyor. Herkesin inci kefaline sahip çıkması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, Güncel
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