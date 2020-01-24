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İnci kefali göçüne hazırlık

Van Gölü'nde yaşayan ve mayıs ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara yumurta bırakmak için göç eden inci kefalinin önündeki engeller kaldırılıyor.

24.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:20İnci kefali göçüne hazırlık
Gölü'nde yaşayan ve mayıs ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara yumurta bırakmak için göç eden inci kefalinin önündeki engeller kaldırılıyor.
Van Gölü Havzası'nda yaşamını sürdüren ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefali balıklarının son yıllarda yoğun şekilde girmeye başladıkları Akköprü Deresi için şimdiden çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar kapsamında kurulan komisyon, Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde bir araya geldi.
Akköprü Deresi'nde su akis hızının yüksek olduğu yerlerde inci kefali balıkların dinlenmesi ve yumurtalarını rahat bir şekilde bırakmaları amacıyla toplantı gerçekleştiren komisyon, göç sırasında taşkına sebebiyet vermeyecek şekilde küçük havuzcukların nasıl ve ne şekilde yapılacağı, ebatlarının ne olacağı hakkında görüştü.
Ayrıca, son toplantıda alınan kararların hızlıca faaliyete geçirilmesi kararları alındı.
(Yılmaz Sönmez/İHA)

Van Gölü, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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