İnci kefalinin göç yolculuğunu izlemeye akın ettiler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin esnetilmesiyle vatandaşlar Van'ın Erciş ilçesinde yaşanan inci kefalinin göç yolculuğunu izlemeye akın etti.

06.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:25
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin esnetilmesiyle vatandaşlar Van'ın Erciş ilçesinde yaşanan inci kefalinin göç yolculuğunu izlemeye akın etti.
Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzerek ziyaretçilere eşsiz görsel şölen sunan inci kefalinin yolculuğu yeniden ziyaretçilerle buluştu.
Günün erken saatlerinde ilçedeki balık bendi mesire alanına gelen vatandaşlar, burada piknik yaptı, inci kefalinin göç yolculuğunu izledi ve fotoğraf çekti.
Yeni evlenen bazı çitler ise düğün fotoğrafını balık bendine çekerek anı ölümsüzleştirdi.
Vatandaşlardan Betül Kurt, inci kefalinin yolculuğuna hayran kaldığını ve ilk defa martıların balık yediğine burada gördüğünü aktardı.
Kurt, "İzmir'de martılara çok simit attım ama burada balık yediğini görmek ilginç. Hafta sonu tatilimizi değerlendirmek için geldik. Salgın nedeniyle uzun bir süredir evdeydik. Buralar gezilecek, görülecek çok güzel yerler. Harika bir piknik yapıyoruz. Herkes gelip buraları görmeli." dedi.
Burak Demir ise fotoğrafçı arkadaşlarıyla inci kefalinin göç yolculuğunu ölümsüzleştirmek için geldiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu hafta sonu burada kamp yapmayı düşünüyoruz. Bence bu süreçte doğa da biraz kendine geldi, yeşillendi. Normalleşme ile bizde ilk hafta sonumuzu burada değerlendirmek istedik. herkesin buralara gelip görmesini istiyoruz." İnci kefalinin göç yolculuğunu izlemeye akın ettiler

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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