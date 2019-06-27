İnci Türkay kimdir?

İnci Türkay, 24 Mart 1976 tarihinde İzmir'de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken orayı bırakıp geçtiği Ankara Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Konsevatuar eğitiminin ardından Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

2002 Yılında Tardu Flordun ile başrollerini paylaştığı "İki Oda Bir Sinan" dizisinde "Aslı" rolünü üstlendi. "Sihirli Annem" dizisinde 2003 ten 2006 ya kadar başrol oyuncusu olarak "Betüş" rolünde oynadı ve çocukların büyük sevgisini kazandı.

"Duma Duma Dum" adlı programın da sunuculuğunu yaptı. 2009 Yılında Gani Müjde'nin hem yönetmen hem senarist olduğu "Teyzanne" dizisinde oynadı. Kanal 1 de yayımlanan "Şahane Çocuklar" adlı programın sunuculuğunu yaptı.

2010 yılında "Cuma'ya Kalsa" dizisinde Haluk Bilginer'in eşi Şebnem karakterini oynadı. 2012 yılında başlayan TRT Çocuk'ta yayınlanan "Köstebekgiller" dizisinde oynadı.

2013 yılında ilk sinema filmi "Arkadaşım Max"da oynadı.

2004 yılında iş adamı Ahmet Eroğlu ile evlendi. 2009 yılında boşandı. Ali adında oğlu var. Uzun zamandır Atilla Saral'la birliktedir.

2009 yılının başında "Tayga toys" adlı sadece doğal malzemelerle üretilen ve çocukların gelişimine büyük fayda sağlayan oyuncak şirketini kurdu. Boşanınca şirketi eşine bıraktı.

Ödülleri :

2000 – Afife Tiyatro Ödülleri "Tiyatronun Herhangi Bir Dalında Genç Kuşak Başarılı Sanatçı" Sylvia – Tiyatro İstanbul

2000 – Avni Dilligil Tiyatro Ödülleri "Tiyatroda Yeni Kuşak Özel Ödülü" Sylvia – Tiyatro İstanbul

Tiyatro :

2009 – Çılgın Ruh : Noel Coward – Tiyatro İstanbul

2003 – İhtiras : John Baker – Tiyatro İstanbul

2001 – Tuhaf Bir Çift : Neil Simon – Tiyatro İstanbul

2000 – Sylvia : A.R.Gurne – Tiyatro İstanbul

Filmleri ve Dizileri :

2012 – Köstebekgiller (Dizi)

1993 – Ferhunde Hanımlar – Çocuk bakıcısı (Dizi)

2001 – Dünya Varmış "Hülya" (Dizi)

2002 – İki Oda Bir Sinan : Samim Değer–Aram Gülyüz – "Aslı" (Dizi)

2003-2012 – Sihirli Annem "Betüş" (Dizi)

2009 – Teyzanne : Gani Müjde (Dizi)

2010 – Cuma'ya Kalsa "Şebnem"(Dizi)

2012 – 2014 – Köstebekgiller (Dizi)

2013 – Arkadaşım Max