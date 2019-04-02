İncigül Şimşek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BURDUR KEMER belediye başkan adayı olan İncigül Şimşek isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BURDUR KEMER ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan İncigül Şimşek isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BURDUR KEMER adayı İncigül Şimşek kimdir? BTP BURDUR KEMER adayı İncigül Şimşek yüzde kaç oy aldı?

İncigül Şimşek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BURDUR KEMER belediye başkan adayı olarak gösterilen İncigül Şimşek KEMER ilçesinde % 0,55 oranında oy almıştır. KEMER ilçesinde % 0,55 oranında oy olan İncigül Şimşek adlı BTP adayı toplamda 6 adet oy sayısına ulaştı.

BURDUR KEMER ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.