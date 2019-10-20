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İncilay öğretmen 26 yaşında kansere yenik düştü

Samsun'da kanser tedavisi gören 26 yaşındaki müzik öğretmeni İncilay Baş, hayata veda etti.

20.10.2019 09:11İncilay öğretmen 26 yaşında kansere yenik düştü
Samsun'da kanser tedavisi gören 26 yaşındaki müzik öğretmeni İncilay Baş, hayata veda etti.

Ordu'nun Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Gaziantep Şahinbey Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulunda müzik öğretmeni olarak görev yapan 26 yaşındaki İncilay Baş, yakalandığı lösemi hastalığına yenik düştü. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında bulunan İncilay öğretmen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Samsun OMÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunu olduğunu öğrenilen İncilay Baş'ın bugün memleketi Perşembe ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - SAMSUN

Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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