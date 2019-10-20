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İncilay öğretmen kansere yenik düştü

Ordulu müzik öğretmeni İncilay Baş, mücadele ettiği kansere yenik düştü.

20.10.2019 14:02İncilay öğretmen kansere yenik düştü
Ordulu müzik öğretmeni İncilay Baş, mücadele ettiği kansere yenik düştü.
Gaziantep Şahinbey Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulunda müzik öğretmeni olarak görev yapan 26 yaşındaki İncilay Baş, bir süre önce ilik kanserine yakalandı.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Baş, dün akşam müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Baş'ın cenazesi, ailesi tarafından hastaneden alınarak Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Düz Mahalle'deki babaevine getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından Baş'ın cenazesi ilçe merkezinde bulunan Yani İhsaniye Camisi'ne götürüldü.
İncilay Baş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Perşembe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İncilay Baş'ın daha önce Perşembe ilçesinde görev yaptığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Gaziantep'e atanmadan önce ilçemizde Gazi Ortaokulunda 2016 yılında bir süre görev yapmış, görev yaptığı süre içerisinde ilçemizde fark yaratan öğretmenlerden biri olmuştu. Yaptığı projelerle okulunu, il dışında öğrencileri ile beraber temsil etmişti. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, geride kalan ailesi, yakınları, sevenleri ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Gaziantep, Perşembe, Güncel

Kaynak: AA

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