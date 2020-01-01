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İncir ağacı kış ortasında meyve verdi

Kahramanmaraş'ta bir incir ağacının Ocak ayında meyve vermesi görenleri şaşırttı.

01.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:24 İncir ağacı kış ortasında meyve verdi
'ta bir incir ağacının Ocak ayında meyve vermesi görenleri şaşırttı.

ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde iki evin arasındaki incir ağacı kış mevsiminde meyve verdi. İncir ağacını sokakta gezerken tesadüfen gören Sami Durak, meyvenin tadına da baktı.

İncirin eylül ayında olgunlaşıp meyve verdiğini söyleyen Sami Durak, "Yağmurlu bir günde sokakta gezinirken bu incir ağacını gördüm. Ağaçlar hava şartları nedeniyle şaşırıyor. Bu da doğal bir olay. Ben de çok şaşırdım incir ağacını görünce. İncir normalde eylül ayında olgunlaşır ve meyve verir" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Kaynak: İHA

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