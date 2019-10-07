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İncir hırsızlarını çektiği video sayesinde yakalattı

İZMİR'in Tire ilçesinde, bahçesinden 200 kilogram incir çalınan A.K., baba - oğul oldukları ortaya çıkan motosikletli 2 şüpheliyi, cep telefonuyla çektiği görüntüler sayesinde yakalattı.

07.10.2019 15:42İncir hırsızlarını çektiği video sayesinde yakalattı
İZMİR'in Tire ilçesinde, bahçesinden 200 kilogram incir çalınan A.K., baba - oğul oldukları ortaya çıkan motosikletli 2 şüpheliyi, cep telefonuyla çektiği görüntüler sayesinde yakalattı.
Akyurt Mahallesi'ndeki arazisinde, 09 FL 251 plakalı motosiklet ile gelen 2 şüpheliyi gören A.K. hemen cep telefonu kamerasını açtı. Ellerinde çuval bulunan ikiliyi kaydetti. Motosikletli şüpheliler gidince bahçesinden 200 kilogram incir çalındığını tespit eden A.K. jandarmaya şikayetçi oldu; çektiği görüntüleri de verdi.
Jandarma çalıntı kaydı bulunan motosikletteki şüphelilerin L.G. ile oğlu A.G. olduğunu saptadı.  Baba - oğul yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan incirler sahibine teslim edildi. Motosiklet de yediemin otoparkına götürüldü.
Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Motosiklet, Tire, Güncel

Kaynak: DHA

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