Haberler» 3. Sayfa» Haber

İncir toplarken boynundan asılan adam öldü

Bursa'da, yaşlı bir adam, incir toplamak için çıktığı 6 metrelik ağaçta dengesini kaybedince, iki dal arasında boynundan asılı kaldı.

15.08.2019 12:26 İncir toplarken boynundan asılan adam öldü
Bursa'da, yaşlı bir adam, incir toplamak için çıktığı 6 metrelik ağaçta dengesini kaybedince, iki dal arasında boynundan asılı kaldı. Yakınlarının durumu görüp müdahale etmesine rağmen yaşlı adam kurtarılamadı.

Olay, sabah saatlerinde Nilüfer ilçesine bağlı Misi köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 65 yaşındaki Selahattin Çivi, bahçesinde bulunan incir ağacına çıktı. 6 metrelik ağacın üst dallarına tırmanan yaşlı adam dengesini kaybederek düştü. Çivi, iki dal arasında boynundan asılı kaldı. Ailesi yaşlı adamdan uzun süre haber alamayınca bahçeye gitti. İncir ağacında hareketsiz şekilde duran Selahattin Çivi'yi gören yakınları yaşlı adamı asılı kaldığı yerden kurtararak aşağı indirdi. Yakınları hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın ailesi fenalık geçirdi.

Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberi altına alırken, savcılık incelemesinin ardından Selahattin Çivi'nin cansız bedeni esas ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Polis, Sabah, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:47   İsmi bile konulmayan 2 günlük bebek ölü bulundu
12:46   Konya'da cami lojmanının çatısına çıkan rakun yakalandı
12:45   Cebelitarık, 4 Temmuz'da el koyduğu İran petrol tankerinin kaptanıyla 3 kişiyi serbest bıraktı.
12:40   Kamyonet sulama havuzuna düştü
12:39   (Özel) 4. kattan arabanın üzerine böyle düştü
12:39   Tekirdağ'da toplu leylek ölümleri
12:39   4'üncü kattan arabanın üzerine böyle düştü