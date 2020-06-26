İncir üreticileri "Kırmızı Örümcek" zararlısına karşı bilgilendirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde incir üreticileri Kırmızı Örümcek zararlısına karşı bilgilendirilerek arazi kontrolü yapıldı.

İncir üreticileri
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47
Aydın'ın Nazilli ilçesinde incir üreticileri Kırmızı Örümcek zararlısına karşı bilgilendirilerek arazi kontrolü yapıldı.

366 bin dekar alanda yaklaşık 60 bin tonluk kuru incir üretimi ile dünyada incir üretiminin merkezi konumu olan Aydın'da Kırmızı Örümcek'e karşı çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin incir üretim merkezi Aydın'da üreticilere Kırmızı Örümcek zararlısına karşın alınması gereken tedbirler anlatıldı. Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı personeller tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında incir bahçelerinde arazi kontrolleri gerçekleştirildi. Arazi kontrollerinin ardından incir üreticileri Kırmızı Örümcek zararlısına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirildi. Zararlının incir bahçelerinde görülmesi durumunda gerekli ilaçlama çalışmalarının yapılması gerektiği üreticilere aktarıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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