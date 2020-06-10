İncirde ilekleme dönemi başladı

Türkiye'nin önde gelen incir üretim merkezi Aydın'da incirin olgunlaşması için kullanılan ileklerin (erkek incir) satışı başladı.

10.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:18
Türkiye'nin önde gelen incir üretim merkezi Aydın'da incirin olgunlaşması için kullanılan ileklerin (erkek incir) satışı başladı.
Kent genelinde incirin olgunlaşması için kullanılan ilek, semt pazarlarında yerini aldı.
Germencik Ziraat Odası Başkanı Şehabettin Çapakçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, incir bahçelerinin sürüldükten sonra ağaçlarda ileklemenin yapıldığını söyledi.
İleklerin tek tek ağaçlara asıldığını aktaran Çakapçıoğlu, "İlek şu anda pazarda kilogramı 3 ile 5 lira arasında satılıyor. Bu süreç 1 ay sürüyor ve daha sonra incirde döllenme meydana geliyor. İlek olmadan maalesef incirimiz olmuyor." dedi.
Çapakçıoğlu, hava şartlarının bekledikleri şekilde gitmesi durumunda bu yıl da benzer verimi almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
İncir üreticisi Adnan Çetin ise bahçesinde ileklemeye başladığını ve yeni sezondan umutlu olduğunu dile getirdi.
Bir başka üretici İbrahim Uyar ise önceki sezon bereketli bir yıl yaşadıklarını ifade etti. İncirde ilekleme dönemi başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Germencik, Türkiye, Aydın, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yunanistan’ın ’Savaşa hazırız’ açıklamasına Bakan Akar’dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop’un imzasıyla Meclis’e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için ’Yük’ benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
CHP’li Tanal’ın TBMM’de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Çorum’da çobanın ’Aslan gördüm’ iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Caner Çalışır’ın vefatı Cemal Can’ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Haber
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Haberler››Güncel››İncirde ilekleme dönemi başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:50: Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Haber 15:49: Çorum'da "aslan görüldüğü" iddiası heyecana neden oldu - Haber 15:49: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber 15:49: Kamerun ve Senegal'de Kovid-19 vakaları hızla artıyor - Haber 15:48: Almanya'da çivili bomba saldırısının 16. yıl dönümünde anma töreni - Haber 15:07: Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu - Magazin 14:47: Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir - Haber 14:32: TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi - Haber 12:11: 30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular - Haberler