İncirli'de 'Tarih' Sohbetleri

Tarihçi Akademisyen Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu'nun konuk olduğu program tarih meraklılarından yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı,Kültür Turizm Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İncirli Kültür Merkezi'nde güz dönemi kültür programları başladı.Tarihçi & Yazar Fahrettin Öztürk'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Tarihte Yolculuk" söyleşi programı, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Tarih meraklılarının ilgiyle takip ettiği programda 'Bursa'nın Fethi ve Beylikten Devlete' konu başlığı ele alındı. Tarihçi-Akademisyen Prof. Dr Yusuf Oğuzoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı program öncesi Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Sanatçıları kahramanlık türküleri seslendirdi.Mini dinletinin ardından gerçekleştirilen programda Bursa'nın Anadolu topraklarının batısında bir uç beyliği olarak tarih sahnesine çıkışı anlatıldı.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu,Osman Bey dönemimin ardından Bursa'nın Orhan Gazi tarafından fethiyle birlikte devletleşme yolunda yaşanılan süreçte Bizans ile yapılan silahlı mücadelelere ilişkin renkli bir sunum yaptı. Osmanlı'nın ilk dönemindeki iktisadi, sosyal ve kültürel hayatın bilinmeyenlerine ilişkin örnekler de veren Oğuzoğlu, Bursa'nın sadece bir Osmanlı şehri olmadığını, fetih öncesinde de birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Oğuzoğlu, "Bursa, hem Cumhuriyet'in geleceğe bakan modern bir kenti, hem de tarihi kucaklayan derin geçmişi ve eserleri olan bir kent.Hiçbir zaman payitaht olmaktan geri kalmayan Bursa, Türkiye Cumhuriyetinin ve memleketin temelidir " diye konuştu. Programın ardından Tarihçi & Yazar Fahrettin Öztürk Bursa'nın kültür-sanat hayatına kattığı değer nedeniyle Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti.