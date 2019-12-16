Haberler » Güncel » İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim - Haber

İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" açıklamasının ardından Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bugün sessizlik hakim.

16.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:22İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, " 'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" açıklamasının ardından Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bugün sessizlik hakim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesiyle ilgili konuşmasında Adana'da ABD'ye ait İncirlik Hava Üssü'nün kapatılmasını gündeme getirmesinin ardından bugün üste sessizliğin hakim olduğu görüldü. Sabah saatlerinde 2 kargo uçağının üsse indiği öğrenilirken, askeri uçak hareketliliği gözlenmedi.



İncirlik, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:33 Bağcılar'daki cinayetin zanlısı tutuklandı - Haber
16:28 ASKİ Genel Müdür Vekilliğine Nesrin Vursavuş atandı - Haber
16:28 Düzce Belediyesi mahalle konakları için çalışma başlattı - Haber
16:28 Erasmus Koordinatörlüğü öğrencilere ücretsiz kurs veriyor - Haber
16:28 Uçar'dan "büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı" iddiasına yanıt - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
16.12.2019 16:35:01