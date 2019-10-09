Haberler » Güncel » İncirlik hava üssü'ne 4 savaş uçağı geldi

İncirlik hava üssü'ne 4 savaş uçağı geldi

ABD ortak savunma tesisi olan İncirlik Hava Üssü'nde, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından haraketli dakikalar yaşandı.

09.10.2019 18:19İncirlik hava üssü'ne 4 savaş uçağı geldi

ABD ortak savunma tesisi olan İncirlik Hava Üssü'nde,  'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından haraketli dakikalar yaşandı. İncirlik Üssü'ne harekatın başladığının duyurulmasından bir süre sonra 4 savaş uçağı ile 1 nakliye uçağı iniş yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından gözler,  Adana kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki İncirlik Mahallesi'ne bulunan İncirlik Hava Üssü'ne çevrildi.  Haraketlin başladığının duyurulmasından bir süre sonra üssü Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 4 savaş uçağı iniş yaptı. Ardından 1 nakliye uçağı da İncirlik'e indi. Uçakların ardından üs yine sessizliğe büründü.



Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, İncirlik, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:37 'YaşaTIR' kanser hastalarına umut için Adana'da
21:37 - Sudanlı yetimlerden Türkiye'ye dua
21:35 Bakan varank: uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var (5)
21:35 İstanbul'da 'barış pınarı harekatı' için camilerde sela okundu
21:35 Bakan varank uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var (5-ek)
21:34 Türkiye'den Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonuç bildirisine tepki
21:34 "ARTİST 2019 / 29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı"
9.10.2019 21:38:22