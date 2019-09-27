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İncirlik Üssü'nde çalışan mühendiste ByLock çıktı

İncirlik Üssü'nde çalışan mühendiste ByLock çıktı Cep telefonunda FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock çıkan mühendis gözaltına alındıADANA - Adana'da İncirlik Üssünde pist ve bina inşaat bakım-onarımda çalışan mühendis, cep telefonunda FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock...

27.09.2019 10:39
İncirlik Üssü'nde çalışan mühendiste ByLock çıktı
Cep telefonunda FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock çıkan mühendis gözaltına alındı
ADANA - Adana'da İncirlik Üssünde pist ve bina inşaat bakım-onarımda çalışan mühendis, cep telefonunda FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock çıktığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmada İncirlik Üssünde pist ve bina inşaat bakım-onarım bölümünde çalışan Abdulcabbar G.'nin telefonunda terör örgütü FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması Bylock'un kurulu olduğunu tespit etti. Bu tespit üzerine polis İncirlik Üssü'ne giderek zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyete getirilen ve kimya mühendisi olduğu öğrenilen zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
İncirlik Üssü'nde çalışan mühendiste ByLock çıktı

İncirlik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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