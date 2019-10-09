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İncirlik Üssü'nde Barış Pınarı Harekatı hareketliliği

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' sonrası Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde hareketli anlar yaşandı. Amerika bayraklı askeri kargo uçaklarının üsse iniş kalkışları da sürüyor.

09.10.2019 17:56

Türkiye'nin operasyon hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emri ile Suriye'nin kuzeyine harekat başladı.Jetlerin başlattığı operasyona karadan da destek veriliyor. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması sonrası Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde hareketli anlar yaşandı.

Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda bazı Türk savaş uçakları üstten kalkış yapıyor, bazıları da pistte hazır bekletiliyor.

Öte yandan Amerika bayraklı askeri kargo uçaklarının üsse iniş kalkışları da sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat bugün saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefi jetlerle vuruldu. Karadan giren Türk ordusu saat 18.00 itibariyle sınırın 25 kilometre kadar içerisine girmeyi başardı.

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Barış Pınarı Harekatı, İncirlik, Türkiye, Fırat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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