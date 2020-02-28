Hain saldırı sonrası İncirlik Üssü'nde hareketlilik yaşanıyor! İHA ve F-16'lar kalkış yaptı

Suriye 'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde dün 33 askerin şehit olduğu hain hava saldırısı sonrası Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde de hareketli anlar yaşanıyor.

F-16'LAR VE İHA KALKIŞ YAPTI

Üsten 2 F-16 uçağı ve 1 İHA kalkış yaptı. 1 helikopter ve özel uçak iniş yaptı. Öte yandan, kargo uçaklarının iniş ve kalkışları da sürüyor.

33 ŞEHİDİMİZ VAR

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de Esed rejimi unsurlarınca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu açıkladı.

GÜVENLİK ZİRVESİ'NİN ARDINDAN BAKAN VE KOMUTANLAR SINIRA GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi" sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.

BİN 709 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Suriye'nin İdlib kentinde 10 Şubat'tan bu yana devam eden operasyonlarda Esed rejimine ait 55 tank, 3 helikopter, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

RUSYA: SALDIRIDA UÇAKLARIMIZ YER ALMADI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Suriyeli muhalifler çatışmasızlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu. Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi. Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı" ifadelerine yer verildi.

KİLİS'TEN İDLİB'E KOMANDO SEVKİYATI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis'ten Suriye'nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, askeri araçlar ile personel sevk edildi.

Kilis'ten Suriye'nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, topçu bataryaları, askeri araçlar, kara ateş destek birlikleri gönderildi. 22 araçlık askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında önce Hatay'a, oradan da İdlib'e gidecek.