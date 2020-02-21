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İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim

Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde dün ılımlı askeri muhaliflerin harekete geçmesi sonrası bugün İncirlik Üssü'nde sessizliğin hakim olduğu görüldü.

21.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:17İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim
'nin kentinin güneyinde dün ılımlı askeri muhaliflerin harekete geçmesi sonrası bugün Üssü'nde sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde dün ılımlı askeri muhaliflerin harekete geçmesinin ardından Türkiye'nin de harekata başlama ihtimaline karşı bugün tüm gözler kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki İncirlik Mahallesi'nde yer alan, ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü'ne çevrildi.

Ancak üste dün gece saatlerinden bu yana bir hareketlilik gözlenmedi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü İncirlik Üssü'ne öğle 12.00 civarı 1 çift motorlu özel uçak indi.

Ayrıca üste kargo ve tanker uçaklarının hazır beklediği görüldü. - ADANA

İncirlik, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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