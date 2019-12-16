İncirlik Üssü nerede? İncirlik Hava Üssü kimin? Kürecik Radar Üssü nerede?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" sözleri sonrası İncirlik nerede ve Kürecik nerede soruları sorulmaya başlandı. Peki Kürecik Radar Üssü nerede? İncirlik Üssü nerede? İncirlik Hava Üssü kimin?

İNCİRLİK ÜSSÜ NEREDE, İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ KİMİN?

İncirlik Hava Üssü Adana ilinin İncirlik beldesinde bulunan bir hava üssüdür. Adana şehir merkezinin 8 km doğusunda ve Akdeniz'e 56 km mesafededir. Birincil olarak Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan üs, Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. Avrupa'da taktik nükleer silahlar bulunduran altı NATO üssünden biridir.

1951 yılında inşaatına başlanan İncirlik Üssü, Aralık 1954'te Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hizmetinde ortak kullanıma açıldı.

İncirlik Üssü

İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu birincil birim ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Kanat (39 ABW) 'dir. İncirlik Hava Üssü ile ilgili 57 Sertleştirilmiş uçak barınakları arasında bulunan bir 3.048 m (10.000 ft) -Uzun pisti vardır.

İncirlik Üssü

İncirlik Hava Üssü'nün kurulması kararı Aralık 1943 İkinci Kahire Konferansı sırasında alınsa da inşaatı İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra başladı. Amerikan Ordusu Mühendisler Kolordusu 1951 baharında İncirlik Hava Üssü inşaatına başladı. ABD Hava Kuvvetleri, başlangıçta orta ve ağır bombardıman uçakları için acil evreleme ve kurtarma yeri olarak kullanmayı planladı. Türk Genelkurmay ve ABD Hava Kuvvetleri Aralık 1954 yılında yeni Hava Üssü için ortak kullanım anlaşmasını imzaladı. 21 Şubat 1955 tarihinde, Hava Üssü'nün resmi adı olarak Adana Hava Üssü seçildi. Hava Üssü'nün konuk birimi olarak 7216. Hava Üssü filosuydu. Bu Hava Üssü 28 Şubat 1958 tarihinde "İncirlik Hava Üssü" adını almıştır. 15 Eylül 1997'de Kuzey Irak'a düzenlenen Operasyon Kuzey İzleme'de 39. Hava Kanat Komutanlığındaki mülkleri desteklemek ve komuta etmek için kullanılır hale getirildiği belirtildi.

KÜRECİK RADAR ÜSSÜ NEREDE? KÜRECİK RADAR ÜSSÜ KİMİN?

Kürecik Radar Üssü (Kürecik Radar Station), Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik nahiyesinde bulunan askerî tesistir. Amerikan askerlerinin kurmuş olduğu ve bulunduğu üs, terk edilerek Türk askerinin kontrolüne bırakılmıştır. Malatya yönüne giderken, Karahan gediğinin bulunduğu tepenin sol üst tarafındadır. Rakımı 1800 metredir. 2012 yılında NATO tarafından balistik füze saldırılarına karşı erken uyarı radarı olarak kullanılmak üzere kurulmuştur.

Radar sisteminin kurulumu ABD askeri personeli tarafından gerçekleştirildi. Radar üssünün kurulması Şubat 2012'de tamamlandı Radar istasyonunun kontrolü, Avrupa Aşamalı Adaptif Yaklaşımı (EPAA, European Phased Adaptive Approach) çerçevesinde NATO Komutanlığına devredildi.

Kürecik Üssü

Kurulu radar, Raytheon Integrated Defence Systems tarafından geliştirilen, uzun menzilli, çok yüksek irtifa Aktif Faz Dizinli Radar içeren, İleri Tabanlı X-Bandı Taşınabilir (FBX-T, Forward-Based X-Band Transportable) bir gözetleme radarı olan bir Ordu Donanma/ Taşınabilir Radar Gözetim (AN/TPY-2), sistemidir. Radarın komuta merkezi Kürecik'in doğusunda Diyarbakır Hava Üssü'nde konuşludur.

Kürecik Üssü

Kürecik radar istasyonunun görevi, tespit ve takip verilerini, Romanya ve Polonya'da bulunan bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) sistemi olan uzak füze savunma sistemine iletmektedir. Radar menzil verileri, AN/TPY-2'nin hem ileri tabanlı hem de terminal aşama tabanlı kiplerde kullanılması nedeniyle geniş bir yelpazede değişim gösterir. İleri tabanlı (forward-based) bir radar olarak Kürecik radarı, varsayılan füze fırlatma alanına makul bir mesafede konuşlandırılmıştır. Kürecik'in İran-Türkiye sınırına olan uzaklığı yaklaşık 700 km'dir (430 mil).Koruma ve iç güvenlik için radar istasyonuna yaklaşık 50 ABD askeri görevlendirilmiştir. Türkiye hükûmeti, yabancı sivil teknisyenlere istihbarat konularındaki endişeler dolayısıyla izin vermemiştir. Türkiye, izole bir bölgede bulunan radar sahasının, sabotaj saldırılarına karşı koruma sorumluluğunu üstlenmiştir. Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin (ERDC) Soğuk Bölgeler Araştırma ve Mühendislik Laboratuvarı'ndan (CRREL) bir ekip, kış mevsiminde sert hava koşullarının oluşabildiği yüksek irtifada bulunan Kürecik radar sahasında görevli askeri personele teknik çözümler sağlamıştır. Erken uyarı radarı ABD Ordusu'na aittir ve ABD Avrupa Ordusu tarafından işletilmektedir.