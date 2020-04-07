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İncirliova Belediyesi can dostlar için mama bırakıyor

Salgın sebebiyle lokanta, berber ve kahvehane gibi işletmelerin kapanması, vatandaşların da "Evde Kal" çağrılarına uymasıyla yiyecek bulması zorlaşan sokak hayvanlarını İncirliova Belediyesi unutmadı.

07.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:04
İncirliova Belediyesi can dostlar için mama bırakıyor
Salgın sebebiyle lokanta, berber ve kahvehane gibi işletmelerin kapanması, vatandaşların da "Evde Kal" çağrılarına uymasıyla yiyecek bulması zorlaşan sokak hayvanlarını İncirliova Belediyesi unutmadı.

Korona virüs tehdidi nedeniyle sokaklardaki insan yoğunluğunun azalması sebebiyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için İncirliova Belediyesi Zabıta ekipleri Başkan Aytekin Kaya'nın talimatıyla kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi ilçenin muhtelif yerlerine mama bırakıyor.

"Hassasiyet göstereceğiz"

İncirliova'da yaşayan tüm canlılara karşı sorumluluk duyduklarını belirten Başkan Aytekin Kaya, "Korona virüs belası sadece biz insanları değil tüm canlıların hayatını olumsuz etkiliyor. İnsanlar artık sokağa çıkamadığı için sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. İncirliova Belediyesi olarak biz ilçemizde yaşayan tüm canlılara karşı sorumluluk duyuyoruz. Netice de ister insan, ister bitki ister hayvan olsun hepsi can taşıyor. Hayatı tüm canlar olarak birlikte paylaşıyoruz. Bu sorumluluk duygusuyla zabıta ekiplerimiz ilçemizin muhtelif yerlerine mama bırakıyor. Can dostlarımızın aç ve susuz kalmamaları için bu sıkıntılı süreçte daha çok hassasiyet göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: İncirliova, Evde Kal, Güncel
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