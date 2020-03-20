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İncirliova Belediyesinden koronavirüse karşı alınan önlemler

İncirliova Belediyesi çalışanlarının sokakları caddeleri dezenfekte etmeleri Lavanta kokulu detarjanla dezenfekte çalışması - İncirliovaİncirliova Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları lavanta kokulu deterjanla yıkadı.

20.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:05
İncirliova Belediyesi çalışanlarının sokakları caddeleri dezenfekte etmeleri
Lavanta kokulu detarjanla dezenfekte çalışması - İncirliova
İncirliova Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları lavanta kokulu deterjanla yıkadı.
Konuya ilişkin açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Bu salgın dünya çapında bir tehlike, asla hafife almamalı, çok dikkatli olmalıyız. Biz ne kadar dikkat eder ve önlemini alırsak ilçemizdeki insanlarımızda o kadar sağlıklı kalırlar." diye konuştu. İncirliova Belediyesinden koronavirüse karşı alınan önlemler

Kaynak: AA

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İncirliova Belediyesinden koronavirüse karşı alınan önlemler
Etiketler : İncirliova, Güncel

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