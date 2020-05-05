Haber, Son Dakika, Haberler

İncirliova'da 5 projenin startı verildi

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, maliyeti yaklaşık 17 milyon lira değerinde olan 5 projenin yapımına fiilen başladıklarını bildirdi.

İncirliova'da 5 projenin startı verildi
05.05.2020 20:06 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:58
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, maliyeti yaklaşık 17 milyon lira değerinde olan 5 projenin yapımına fiilen başladıklarını bildirdi.
Kaya, düzenlediği basın toplantısında, 1 yıllık süreçte, mali disiplini sağladıklarını ve borçların ödeme planlarını yaptıklarını belirtti.
Planlama ve imkanları doğrultusunda borçları ödediklerini ifade eden Kaya, yüzme havuzu, rekreasyon alanı, 12 yerel tarım ürünleri satış merkezi, yürüyüş yolu ve kreş projelerinin ilçede hayata geçeceğini bildirdi.
Kaya, projelerin teknik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, eski hal alanına 12 yerel tarım ürünleri satış dükkanları yapılacağını, burada incir, zeytin, deve sucuğu gibi yerel tarım ürünlerinin satışının yapılacağını sözlerine ekledi.
Aytekin Kaya, maliyeti yaklaşık 17 milyon lira olan 5 projenin yapımına da fiilen başladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Aytekin Kaya, İncirliova, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı’yı aradı: Ersin’in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haberler
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Haberler
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Kırıkkale’de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu’ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM’ler değil Haberler
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil
Fenomen Murat Övüç’ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen ’monoklonal antikor’ geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Suriye ekonomisinin yüzde 60’ını elinde bulunduran kuzen, Esed’e meydan okudu Haberler
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Haberler››Güncel››İncirliova'da 5 projenin startı verildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:34: Heyelan nedeniyle yolda kalan şoförlere Türk Kızılaydan iftar - Haber 21:30: Mali'deki silahlı saldırılarda ocak mart arasında 380 sivil öldürüldü - Haber 21:28: Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi - Haber 21:26: Hamas: İsrail ile esir takası müzakerelerinde ilerleme yok - Haber 21:25: Japonya'da 5.0 büyüklüğünde deprem - Haber 21:23: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum - Haber 21:03: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil - Haber 19:26: Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var - Haber 15:57: Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi - Haber 14:27: Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü - Haberler