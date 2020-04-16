İncirliova'da bıçaklı kavga
Aydın'ın İncirliova ilçesinde üvey kardeşler arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı.
16.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:12
Acarlar Mahallesinde iddiaya göre, M.P. (57) ile üvey kardeşi İ.P arasında köpeğe tekme atılmasından dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.P, İ.P'yi bıçakla yaraladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
M.P ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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