Haberler » Güncel » İncirliova'da deve güreşi festivali, ilkokul için yapıldı - Haber

İncirliova'da deve güreşi festivali, ilkokul için yapıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde geliri Hacıaliobası İlkokuluna kalorifer yapımında kullanılmak üzere, deve güreşi festivali düzenlendi.

15.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:54İncirliova'da deve güreşi festivali, ilkokul için yapıldı
'ın ilçesinde geliri Hacıaliobası İlkokuluna kalorifer yapımında kullanılmak üzere, deve güreşi festivali düzenlendi.
Hacıaliobası Mahallesi'nde üçüncüsü düzenlenen festivale, vatandaşlar ilgi gösterdi. Seyirci bilet ücreti 15 lira olan organizasyondan elde edilen gelirin, sobayla ısıtılan Hacıaliobası İlkokuluna kalorifer yapımı için harcanacağı belirtildi.
Develer kıyasıya güreşirken, kazanan develerin sahipleri büyük sevinç yaşadı. Güreş ağası 20 bin lira ödeyen iş adamı Cahit Şahin oldu.
Mahalle Muhtarı Hüseyin Kıyar, organizasyona katılanlara teşekkür ederek, "Mahallemizdeki ilkokulumuzda kalorifer yok. Yola bu amaçla çıktık. Herkes bunu duyunca katkı yaptı. Bunu da Allah'ın izniyle başaracağız. Kalorifer için gerekli olan 30 bin lira yine hayırseverlerin de yardımıyla tamamlanacak." dedi.

İncirliova, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:03 Dağda kalp krizi geçiren avcı öldü, köpeği yanından ayrılmadı - Haber
17:02 Ankara bakan varank bizim davamız bir 'benlik' davası değil-2 - Haber
17:00 Samsun'da liseliler "kadına şiddete hayır" dedi - Haber
17:00 SATSO'da yılın son YİK toplantısı yapıldı - Haber
16:55 Seçer, meclis üyeleriyle bir araya geldi - Haber
15:33 İzmir'deki Las Tesis eylemine binlerce kadın katıldı - Haber
15:13 Komandolar dağlarda teröristlerin izini sürüyor - Haber
13:25 İBB'ye ait logar kapaklarının üzerinde "Allah" yazdığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
11:49 5 yılda 7 bin 302 yabancı teröristin yakalandığı Risk Analiz Birimi'ne ilk kez girildi - Haber
11:40 Kamikaze İHA'lar teslim edilecek - Haber
15.12.2019 17:05:20