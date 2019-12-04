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İncirliova'da engellilere sürpriz doğum günü ziyareti

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

04.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:32İncirliova'da engellilere sürpriz doğum günü ziyareti
Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 3 Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Her fırsatta yaşlı, hasta ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye özen gösteren İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Acarlar Mahallesinde yaşayan Rabia Yıldız'ı, Gerenkova Mahallesi'nde yaşayan Aydın Engelliler Sosyal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Zengin'i ve Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan İskender Karataş'ı evlerinde ziyaret etti. Başkan Kaya, aynı zamanda doğum günü olan 42 yaşındaki engelli vatandaş İskender Karataş'a doğum günü sürprizi yaptı. Başkan Kaya'yı karşısında görünce şaşırıp heyecanlanan Karataş ve ailesi, Başkan Kaya'ya teşekkür etti.

Engellerin sevgiyle ve empatiyle aşılabileceğini belirten Başkan Kaya; İskender kardeşimin hem doğum günü hem de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ziyaret ettik. Ben kendisini çok severim, belediye başkanı olmadan öncede sık sık ziyaret ederdim. Bugün doğum günü, onu bu şekilde sevinçli ve mutlu görünce bizde mutlu olduk. Hayattaki tüm engellerin sevgi ve empatiyle aşılabileceğini düşünüyorum, birbirimizi sever ve empati kurabilirsek engeller ortadan kalkacaktır. Çünkü biz birlikte yaşamak için asla engel tanımıyoruz" diye konuştu.

3 Aralık'ın kutlanılacak bir gün olmadığını belirten Başkan Kaya; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama günü değil engelli kardeşlerimizin hayatın her alanına katılabilmeleri için yapılması gerekenlerin dikkatle değerlendirildiği, yaşadıkları sorunlarına kalıcı çözümler bulmak için çalışıldığı "farkındalık" günüdür. İncirliova Belediyesi olarak her zaman ve her türlü ihtiyaçlarında hem engelli kardeşlerimizin hem de ailelerinin yanındayız. Onları sembolik olarak bir gün değil her gün hatırlıyor ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi. - AYDIN

İncirliova, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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