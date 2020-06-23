İncirliova'da hortum, 20 evde hasara yol açtı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde oluşan hortum, 20 evde hasara neden oldu.

23.06.2020 18:10 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:39
Aydın'ın İncirliova ilçesinde oluşan hortum, 20 evde hasara neden oldu.
Acarlar Mahallesi'nde yağışla oluşan hortum sırasında, bir şantiyenin uçan çatısı, 30 metre ilerideki bir ahırın üzerine düştü. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanlardan biri yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri gönderildi.
Ekipler, hortum dolayısıyla 20 evde hasar oluştuğunu belirledi.
İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü ile AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
Mahalle sakinlerinden Mustafa Kaygusuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerin bulunduğu bölgede hortum nedeniyle ortalığın adeta savaş alanına döndüğünü söyledi. İncirliova’da hortum, 20 evde hasara yol açtı

Kaynak: AA

Etiketler: İncirliova, Acarlar, Aydın, AFAD, Güncel, Haber

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