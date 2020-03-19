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İncirliova'da Korona virüs tedbirleri devam ediyor

İncirliova Belediyesi korona virüse karşı ilçeyi dezenfekte etme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

19.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:09
İncirliova'da Korona virüs tedbirleri devam ediyor
İncirliova Belediyesi korona virüse karşı ilçeyi dezenfekte etme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın talimatıyla harekete geçen ekipler son olarak Cuma günleri kurulan kapalı pazar yerinde salgını önlemek için ilaçlama çalışması yaptı.

Virüsün ülkede görülmeye başladığı ilk günden itibaren toplum sağlığı için sıkı önlemler aldıklarını belirten Başkan Kaya; "Korona virüs belası ülkemizde de görülmeye başladıktan sonra önlemlerimizi almaya başladık. Bizim ilçemiz Aydın merkezle çok iç içe, sürekli bir insan hareketliliği var. Kullanımı çok yoğun olduğu için en başta dolmuşlarımızda ilaçlama yaptık. Daha sonra belediye hizmet binamızda, kamu binalarında, camilerimizde dezenfekte çalışması yaptık. Koçarlı ve diğer çevre ilçelerden vatandaşlarımız banka işlemleri için yoğun olarak ilçemize geldiği için banka şubelerinde ilaçlama yapmaya başladık. Cuma Pazarımız öncesinde kapalı pazar yerinde bugün yine antiseptik ilaçlarla dezenfekte çalışması yapıldı. Pazarcı tezgahları bile tek tek ilaçlandı, pazar alanı deterjanlı suyla fırçalanarak yıkandı" diye konuştu.

Sakin olalım, evde kalalım

Vatandaşları önlemler konusunda duyarlı olmaya davet eden Başkan Kaya, "İncirliova Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla halkımızın sağlığı için büyük bir gayretle ve özenle çalışıyoruz. Bizim vatandaşlarımızdan beklentimiz devletimizin açıkladığı önlemlere sıkı sıkıya uymaları ve sakin olmalarıdır. Çok acil ihtiyaçları dışında olabildiğince evlerinde kalmalarıdır. Türk Milleti olarak her zaman zor günlerimiz oldu, ancak bu dünya çapında bir salgın. Bu zor günleri de dayanışma içersinde aşacağız. Tüm insanlığa ve ülkemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : İncirliova, Aydın, Güncel

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