21.06.2019 18:54
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İncirliova'da Milli Mücadele şehitleri anıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Milli Mücadele sırasında Erbeyli'de şehit olan 72 kişi mezarları başında anıldı.

Aydın 'ın İncirliova ilçesinde Milli Mücadele sırasında Erbeyli'de şehit olan 72 kişi mezarları başında anıldı.
Erbeyli Şehit Mezarlığında düzenlenen anma töreninde konuşan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya , Milli Mücadelenin başlangıcının 100. yılı olması nedeniyle bu yılki anma törenlerinin ayrı bir öneminin bulunduğunu söyledi.
Kaya, "Şu anda bulunduğumuz şehitlerimizin olduğu yerde tam 100 yıl önce 20 Haziran 1919 gecesi Efeler , Yunan karakoluna baskın yapmıştı. Buna misilleme olarak Yunan askerleri de 21 Haziran'da toplanarak 72 vatandaşımızı şehit etmişlerdi." dedi.İncirliova'da Milli Mücadele şehitleri anıldı
Kaynak: AA
İncirliova , Güncel

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