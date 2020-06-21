İncirliova'da Milli Mücadele şehitleri anıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Milli Mücadele sırasında şehit olan 72 kişi, mezarı başında anıldı.

21.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:41
Aydın'ın İncirliova ilçesinde Milli Mücadele sırasında şehit olan 72 kişi, mezarı başında anıldı.
Erbeyli Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde konuşan İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Erginer, 21 Haziran 1919'da Yunanlılar tarafından şehit edilen Erbeyli şehitlerini, şehadetlerini 101. yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını kaydetti.
Milli Mücadele sırasında 20 Haziran 1919 gecesi efeler, Yunan karakoluna baskın yapmıştı. Buna misilleme olarak Yunan işgal güçleri, 21 Haziran'da 72 Türk'ü şehit etmişti. İncirliova’da Milli Mücadele şehitleri anıldı

Kaynak: AA

Etiketler: İncirliova, Güncel, Haber

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